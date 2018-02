Domenica Live, le anticipazioni della nuova puntata di oggi, 11 febbraio 2018, e gli ospiti di Barbara D’Urso. Domenica Live torna oggi, 11 febbraio 2018, con una puntata ricca di novità e con tanti ospiti da intervistare. Anche oggi la seguitissima trasmissione condotta da Barbara D’Urso si comporrà di due momenti, uno dedicato all’attualità ed alla politica, ed uno dedicato al gossip ed alle notizie dal mondo dello spettacolo. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domenica Live di oggi, 11 febbraio 2018.

Domenica Live, le anticipazioni, gli ospiti ed i temi di oggi, 11 febbraio 2018.

Le anticipazioni di Domenica Live di oggi, 11 febbraio 2018, preannunciano una puntata ricca di ospiti e di servizi interessanti. Scopriamo quali sono le anticipazioni della puntata di oggi. Domenica Live dedicherà uno spazio, come sempre, all’Isola dei Famosi 2018. Si parlerà della questione droga sull’Isola e del ritorno in Italia di Francesco Monte, e si ricorderanno anche le dichiarazioni dell’ex tronista in merito alla faccenda. Solitamente il programma di Barbara D’Urso ospita nello studio di Domenica Live l’eliminato della settimana dell’Isola dei Famosi, quindi dovrebbe esserci Eva Henger, ma al riguardo ancora non ci sono conferme ufficiali. Per quanto riguarda, invece, la parte dedicata all’approfondimento politico, Barbara D’Urso ospiterà Emma Bonino.

