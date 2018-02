Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 11 febbraio 2018. Un nuovo giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa sta accadendo nelle ultime ore oggi, domenica 11 febbraio 2018, con il nostro daytime. I naufraghi dell’Isola Peor, finalmente felici per il fuoco ottenuto, fanno i turni di notte per tenerlo alimentato: sarebbe un vero peccato se si spegnesse. Cecilia Capriotti vede che il fuoco ha bisogno di essere alimentato e chiede aiuto a Simone. Il nuovo naufrago, però, è intento in un’attività molto personale: sta scrivendo le sue riflessioni sul diario e, interrotto, in quest’intima attività, risponde bruscamente a Cecilia e non l’aiuta. La ragazza non prende bene la risposta di Simone, e al mattino gli chiede se è ancora nervoso.

La situazione sull’Isola Mejor: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi 11 febbraio 2018.

Sull’Isola dei Mejor Filippo Nardi è nostalgico: la mancanza del figlio e della sua ex compagna si fanno sentire, e cerca di tenere a bada questi malinconici pensieri lavorando molto. Filippo, così, trasporta legna e si tiene impegnato in mille lavori, ma non riesce a trattenere il malumore, che sfoga sul gruppo. I naufraghi, però, hanno imparato a conoscere questi suoi momenti no e non iniziano battibecchi che, al momento, si rivelerebbero inutili. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA