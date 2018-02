Serie A: tutte le partite in programma della 24esima giornata di campionato. Ha aperto la giornata Fiorentina-Juventus, venerdì sera 9 febbraio 2018, conclusasi 0 a 2. Si è proseguito sabato 10 febbraio: alle 15 in campo il Milan, ospite della Spal; la squadra guidata da Gattuso vince a Farrara per 4 reti a 0. alle 18 Crotone-Atalanta, conclusasi in un pareggio, 1 a 1. In serata spettacolo con il match clou della 24esima giornata Napoli-Lazio, conclusasi con un travolgente 4 a 1

Le partite di Serie A di domenica 11 febbraio 2018. L’Inter alla caccia della vittoria dopo due mesi di digiuno.

La partita del pranzo domenicale è Sassuolo-Cagliari alle 12.30. L’Inter ospita il Bologna, domenica 11 febbraio alle 15; sempre di domenica: Chievo-Genoa, Sampdoria-Verona, Torino-Udinese; alle 20.45 è il momento di Roma-Benevento.

L’Inter cerca di interrompere la maledizione e tornare alla vittoria dopo quasi due mesi. Mauro Icardi salterà anche il Bologna dopo il Crotone. Niente da fare per il capitano nerazzurro che dovrà attendere la trasferta di Genova contro il Genoa per cercare il gol numero 100 in Serie A. Luciano Spalletti non può pensarci troppo, la risoluzione dei problemi interisti viene prima.

“Quando non si vince, la squadra non torna nello spogliatoio con grande felicità. Ma c’è sempre più la voglia di metterci forza in settimana. Diversi calciatori di questa rosa sono leader, in settimana si sono parlati e auto-stimolati. Karamoh? Interpreta il calcio come un giovane, ha bisogno della pausa dopo lo strappo, non gli si possono chiedere dei rientri di cento metri, non ha un grandissimo equilibrio nell’interpretare il gioco di squadra. Rafinha ha bisogno di allenarsi con continuità, poi deve gestire il problema altrimenti rischia il sovraccarico. Può giocare trequartista, centrocampista offensivo, meno da esterno anche se deve stare alto senza obbligarlo a rincorrere l’avversario. Sull’inserimento dell’attacco agli spazi non mi sembra che abbia attrazioni importanti, sul palleggio invece sì”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA