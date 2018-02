Verissimo, le ultimissime news. Francesco Monte è stato certamente l’ospite più atteso della puntata di Verissimo del 10 febbraio 2018 in onda ieri su Canale 5. Si tratta della sua prima intervista tv dopo l’abbandono de L’Isola dei Famosi: “Il mio stato d’animo non è dei migliori, non volevo che andasse così perché era un’esperienza che aspettavo di fare da anni”. Si tratta di una delle poche occasioni per sentire la sua versione dei fatti visto che l’ex tronista ha declinato l’invito de L’Isola dei Famosi a presentarsi in trasmissione martedì 13 febbraio per sottrarsi a un inevitabile “pesante attacco mediatico”, come spiega sui suoi social e anche per tener fede al suo proposito di non divenire protagonista di un “gioco al massacro con proclami e controaccuse”.

Eppure Francesco ha bisogno di dire la sua, e per questo ha scelto di raccontare la sua verità nel salotto di Silvia Toffanin. In merito alle affermazioni di Eva Henger che lo ha accusato di un presunto uso di sostanze illecite in Honduras, Francesco dichiara: “È stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social”. A Silvia Toffanin confida: “Mi sento sicuramente vittima di un’ingiustizia – e commenta – Credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso”.

Francesco Monte risponde alle nuove accuse di Eva Henger, che a riprova della fondatezza della sua accusa ha tirato in ballo una foto in cui Francesco è ritratto mentre fuma. Commentando l’immagine il ragazzo ci tiene a specificare che: “Io fumo il tabacco per cui ‘rollo’ le sigarette ed è quello, niente di più e niente di meno. Poi è normale che una persona che vede questa foto può scambiarla per un’altra cosa“. Infine, alla domanda se teme di essere ricordato per questa vicenda, l’ex tronista risponde: “Sinceramente no”.

E a sorpresa, prima di tutto per Francesco e poi per il pubblico, viene mandata in onda una veloce intervista a Cecilia Rodriguez, sua ex, interrogata sulla vicenda “Prima di fare delle accuse bisogna avere delle prove, altrimenti è veramente vergognoso” e poi rivela “Prima di partire gli ho mandato un messaggio ci siamo salutati e gli ho fatto un in bocca al lupo“. A questo punto interviene pure Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia e grande amico di Francesco “lasciatelo stare che ci sono cose più importanti, ora me lo posso godere come amico“.

