Il vincitore di Sanremo 2018 e la classifica dei big in gara. Intanto, si è chiuso il televoto che decide i primi tre classificati della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. Ecco i nomi dei tre classificati e l’intera classifica dei 20 Big: 20. Elio e le Storie Tese, Arrivedorci; 19. Mario Biondi, Rivederti; 18. Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Il segreto del tempo; 17. Nina Zilli, Senza appartenere; 16. Decibel, Lettera dal duca.

Al numero 15. Red Canzian, Ognuno ha il suo racconto; 14 Noemi, Non smettere mai di cercarmi; 13. Renzo Rubino, Custodire; 12. Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Il coraggio di ogni giorno; 11. Le Vibrazioni, Così sbagliato; 10. Giovanni Caccamo, Eterno; 9. The Kolors, Frida (Mai, mai, mai); 8. Diodato e Roy Paci, Adesso; 7 Luca Barbarossa, Passame er sale; 6. Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzomunno; 5. Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico, Imparare ad Amarsi; 4. Ron, Almeno pensami.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2018!

I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono gli strafavoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente. Il brano Non mi avete fatto niente era stato paragonato al brano Silenzio, presentato da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali alle selezioni di Sanremo Giovani nel 2016, e poi scartato. I due cantanti erano quindi stati sospesi, poi “rinviati”… ad esibizione ed a giudizio. Infine riammessi in gara. I due erano i favoriti alla vittoria secondo gli scommettitori. E confermano le previsioni dei boomaker anche gli altri artisti piazzatisi sul podio. Al secondo posto infatti ritroviamo Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza ed al terzo Annalisa con Il mondo prima di te.

© RIPRODUZIONE RISERVATA