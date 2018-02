Caterina Balivo, il look scelto oggi, 12 febbraio 2018, a Detto Fatto. Detto Fatto torna oggi, lunedì 12 febbraio 2018, con l’ultimo appuntamento in diretta dedicato al Festival di Sanremo 2018. Grazie alla postazione in social room di Andrea Dianetti sarà possibile interagire con Caterina Balivo ed i suoi tutor. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, 12 febbraio 2018, Caterina Balivo ha scelto di indossare un abito smanicato indaco che ha abbinato a delle elegantissime décolleté rosa cipria.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 12 febbraio 2018: cucina, idee per Carnevale ed i commenti sul Festival di Sanremo.

La puntata di Detto Fatto di oggi torna sul Festival di Sanremo appena concluso per commentare le ultime due serate. Giovanni Ciacci commenta tutti i look di Michelle Hunziker della quarta e quinta serata, ed in studio ci sono diversi ospiti pronti a commentare il Festival: Jo Squillo, Eddy Anselmi, Paolo Giordano, Petra Loreggian. Alessandro Servida accoglie la richiesta d’aiuto di Martina Capone: la make up artist ha preparato un dolce a forma di cuore per San Valentino, ma non le è riuscito bene. Alessandro le propone un nuovo dolce a forma di cuore composto da crumble al cacao e mousse al cioccolato bianco e passion fruit. Domani si festeggia il Carnevale, e Giancarlo Scrofani propone delle idee originali per personalizzare delle semplici mascherine di carnevale, trasformandole in pezzi unici. Silvia Nobili aiuta due ragazzi a realizzare degli abiti per il Carnevale. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

