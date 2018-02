Guida tv completa di stasera lunedì 12 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso Il Commissario Montalbano con l’episodio La giostra degli scambi. Un incendio doloso devasta un negozio di elettronica il cui proprietario, Marcello Di Carlo, è scomparso. Montalbano comincia a indagare su questo e su un altro caso: in quei giorni un rapitore sequestra per alcune ore alcune ragazze e poi le lascia libere fuori Vigata senza fare alcuna violenza su di loro.

Su Rai 2 andrà in onda Voyager collection – ai confini della conoscenza. Roberto Giacobbo ci mostrerà la Mole di Torino in un modo mai visto prima, raggiungendo la sua altezza massima, e ci mostrerà una Genova nascosta, esplorando le viscere della città e le gallerie sotterranee, per scoprire le terribili tracce della peste che anticamente ha sterminato il 70% dei suoi abitanti. Roberto Giacobbo racconterà infine anche la Prima Guerra Mondiale.Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film The Eagle.

Guida tv di stasera lunedì 12 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda il film Bomber. Bomber, un ex pugile, per vivere fa il marinaio a Livorno. Un giorno conosce un bizzarro manager di boxe, Jerry, propietario di una palestra, che sta cercando giovani talenti. Bomber ha sott’occhio l’elemento adatto: Giorgio, un ragazzone conosciuto assistendo ad una rissa tra portuali. Su Canale 5 vedremo la soap spagnola Il Segreto. Matias e Beatriz cedono all’amore e sistemano il loro nido. Hernando, intanto, è costretto a tornare a casa poco dopo essere partito e trova Camila, Beatriz e Nicolas in compagnia della piccola Belen. L’uomo arrabbia con Camila per avergli tenuto nascosto il suo piano. ma dopo un primo momento di rabbia chiede scusa alla moglie.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film I Mercenari 3. Stasera La7 trasmetterà il film Il Grinta con John Wayne e Katherine Hepburn. Un vecchio sceriffo con un occhio bendato viene assoldato dalla figlia di un fattore barbaramente ucciso per catturare l’assassino di suo padre. Nonostante sia malconcio e schiavo dell’alcol, lo sceriffo, che ha comunque fama di imbattibile cacciatore di uomini, si mette sulle tracce del criminale.

