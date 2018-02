Le anticipazioni de Il Segreto di oggi, 12 febbraio 2018: Camila riabbraccia Belen. Il Segreto torna oggi, lunedì 12 febbraio 2018, con un doppio appuntamento: la soap spagnola verrà trasmessa sia nel pomeriggio che in serata, cambiando così nuovamente la programmazione che voleva le puntate in prime time della soap il mercoledì. Scopriamo quali sono le anticipazioni delle puntate odierne. Nel pomeriggio vedremo che in Camila si accende una speranza: scopre che la figlia Belen è in paese, affidata alle amorevoli cure di una vicina. La bambina, dunque, non è morta come credeva, e Nicolas va a cercarla. Le anticipazioni de Il Segreto di oggi pomeriggio rivelano, inoltre, che Severo e Carmelo scopre che Francisca sta provando a ingannarli.

Matias e Beatris, felici ma tanto preoccupati per il loro amore: le anticipazioni della puntata odierna de Il Segreto.

Stasera, 12 febbraio 2018, andrà in onda la puntata serale de Il Segreto, che prende così il posto, nella programmazione Mediaset, dell’Isola dei Famosi. Secondo le anticipazioni ufficiali, stasera vedremo Matias e Beatriz cedere all’amore. I due ragazzi sistemano il lodo nido d’amore segreto in un pagliaio, sono felici di stare di nuovo insieme ma allo stesso tempo sono molto preoccupati: Matias oramai è sposato con Marcela, e come se non bastasse presto diventerà padre. Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto rivelano che Hernando rientra a casa prima del previsto dal suo viaggio di lavoro. Qui trova Belen con Camila, Beatriz e Nicolas: cosa ci fa la bambina a casa? Quando sa che Camila l’ha tenuto all’oscuro delle sue preoccupazioni e del suo piano per riaverla a casa, va su tutte le furie, ma ben presto si calma in quanto comprende lo stato d’animo della moglie. Inoltre, Hernando sa che non sono queste le bugie gravi, ed infatti confessa a Don Anselmo di aver detto una bugia ancor più grave alla moglie.

