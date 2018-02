Le anticipazioni de Il Segreto, le trame e le puntate del 12, 13, 14, 15 e 16 febbraio 2018. Inizia oggi una nuova settimana in compagnia della soap spagnola Il Segreto. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. Da questa settimana, Il Segreto subirà un nuovo cambio di programmazione: la puntata serale non verrà più mandata in onda il mercoledì ma il lunedì. Si inizia subito, dunque, con un doppio appuntamento con Il Segreto. In questa settimana assisteremo all’abbraccio tra Belen e Camila. La ragazza si trova in paese con una vicina e Nicolás si offre di andare a cercarla. L’incontro con Camila è commovente ma ecco che Hernando decide di rientrare prima dal suo viaggio di lavoro e trova Belen con Camila, Beatriz e Nicolas. Dos Casas si arrabbia con Camila di non averlo reso partecipe delle sue ansie e dei suoi progetti, ma presto Hernando chiede scusa alla moglie e fanno pace.

Matias e Beatriz cedono all’amore: le anticipazioni de Il Segreto.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Matias e Beatriz cedono all’amore che li lega. I due iniziano a costruire quello che diventa il loro nido d’amore. Sono molto felici ma allo stesso tempo preoccuparti: Matias oramai è sposato e presto sarà padre. Ovviamente i due mantengono il segreto sulla loro relazione, che è pur sempre clandestina. Le anticipazioni ufficiali rivelano che qualcuno è sul punto di scoprire la relazione tra Beatriz e Matias. Si tratta di Emilia, che scopre un disegno delle more e lo riconduce a Beatriz… Fe, intanto, si scontra con Nazaria: la moglie di Mauricio non è affatto così mite a conciliante come vuol far credere… Che abbia il carattere di Francisca?

© RIPRODUZIONE RISERVATA