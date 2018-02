Scopriamo, con il nostro daytime, cosa fanno i nostri naufraghi oggi, 12 febbraio 2018. Ricordiamo che la puntata serale in diretta con gli studi Mediaset non andrà più in onda il lunedì ma il martedì. La quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2018, dunque, è attesa per domani sera. Torniamo, intanto, sull’Isola dei Famosi 2018 e vediamo cosa accade ai naufraghi nelle ultime ore con il nostro daytime. Il tempo sull’Isola Peor non è dei migliori, ed i naufraghi si proteggono sotto la capanna. Alessia effettua dei ripari alla capanna per renderla più solida e sicura, e questo suo continuo lavorare viene apprezzato dai compagni d’avventura. Solo Cecilia ironizza sul fatto che, a volte, Alessia è un po’ pesante, ma l’intervento della Capriotti non viene apprezzato dal resto del gruppo. Gaspare decide di aprirsi a confidenze, e racconta del grande momento di crisi vissuto dopo la morte di Zuzzurro.

La fame si fa sentire sempre di più, e Giucas si adatta perfino a mangiare un cocco andato a male. I compagni sono preoccupati, cercano di convincerlo a non mangiare il cocco guasto, ma la fame è più forte e Giucas mangia il cocco.

Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi 12 febbraio 2018: la malinconia di Jonathan.

Sull'Isola Mejor Jonathan Kashanian prova a pescare per distrarsi: gli mancano le comodità della sua vita, gli manca stare sul divano al caldo avvolto in un plaid, gli manca sorseggiare un tè accompagnato, magari, da qualche biscotto, ma soprattutto non riesce a dimenticare che febbraio è mese di saldi.

