La puntata di Domenica In dopo il flop delle ultime settimane, registra record di ascolti per lo speciale su Sanremo. La conduttrice Cristina Parodi dopo settimane difficili per lo show domenicale di Rai 1, sottolineare tutta la sua felicità per il risultato ottenuto. Lo speciale dall’Ariston è piaciuto ai telespettatori che ha portato ad ascolti record. Cristina Parodi, ha condotto in solitaria la puntata dopo il misterioso abbandono della sorella, Benedetta Parodi. Ma le polemiche non si fermano e si parla comunque di esclusione per lei alla conduzione di Domenica In.

Cristina Parodi condivide la sua felicità sui social.

Cristina Parodi, manifesta tutta la contentezza per il risultato ottenuto sui social network. Dove ha ringraziato il suo pubblico e ha dichiarato: “Ieri domenica in è stata seguita da quasi 5 milioni di persone . Vorrei ringraziarvi tutti ??!!!! Voglio dirvi che per me e’ stata un’esperienza pazzesca condurre dal palco dell’ariston con gli ospiti e i cantanti del festival. Grazie davvero non solo per avere preferito noi ma anche e soprattutto per l’affetto che mi dimostrate settimana dopo settimana. Questa puntata e’ stata davvero speciale ma vi prometto che dalla prossima vi terremo compagnia con tante altre sorprese che sono in arrivo #menomalechenonsonocadutadallescale #sanremo2018 #domenicain #thekolors”.

La replica della sua rivale Barbara D’Urso su Instagram.

La sua “concorrente” di Mediaset Barbara D’Urso ha commentato su Instagram: “Buongiorno!!! Anche se ieri la concorrenza era sul palco dell’Ariston con tutti i cantanti del Festival…. Il pubblico di Domenica Live è rimasto fedele!!! Anche ieri ci avete portato oltre i 3 milioni di spettatori con picchi superiori al 20% di share!! Numeri incredibili nella domenica dopo Sanremo!! GRAZIEEEEEEE!!!!” conclude la D’Urso con riferimento palese al competitor Rai.

