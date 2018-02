Eliminato isola dei Famosi 2018 è Cecilia Capriotti, stasera martedì 13 febbraio 2018

L’eliminato di stasera dell’Isola dei Famosi 2018 è la Capriotti. Va in onda stasera, in prima serata su Canale 5, la quarta puntata dell’Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi. Chi uscirà tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti? Simone Barbato, uno degli ultimi arrivati, che doveva vivere nella giungla e non farsi scoprire dagli altri naufraghi è salvo. In attesa di scoprire chi dovrà abbandonare l’isola, i naufraghi si cimentano con una nuova prova ricompensa con in palio un pollo arrosto. Come detto il nome del primo naufrago salvo e che quindi continua l’avventura sull’isola è Simone Barbato. Rimangono in nomination Cecilia che piange e si difende dalle accuse dei compagni e Alessia che riceve una lettera dal padre.

Cecilia Capriotti è l’eliminata dell’Isola dei Famosi 2018 della puntata di stasera martedì 13 febbraio 2018.

Durante la settimana Cecilia aveva avuto screzi con Paola Di Benedetto. Cecilia si è lasciata sfuggire considerazioni sgradevoli per l’ex Madre Natura. Paola di Benedetto, dopo averle scoperte, ha raccontato agli altri naufraghi: “E’ è una falsa che mi dice amore mio, quando poi ha detto ‘questa qui l’hanno messa dentro per sco…., per farla sco…. con qualcuno’. Ma io la dirò questa cosa, me la magno, questa cosa è grave, non ti permetto di dire una cosa così su di me, soprattutto dopo che fai la bella faccia ‘amore che bella la storia con Francesco, amore sei bellissima’. Lei è subdola“.

Sono state dette, quindi, parole davvero pensanti, tant’è che Marco Ferri, l’ha invitata a pensarci su prima di scatenare una grande discussione, perché a detta sua: “Non sollevare un polverone magari per niente. Non credere a tutto quello che ti viene riportato”. Chissà se queste liti hanno inciso sulla decisione dei telespettatori: il naufrago eliminato è Cecilia Capriotti!

