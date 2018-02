Francesco Monte ha ricevuto il Tapiro d’oro dopo l’abbandono dell’Isola dei Famosi per le accuse mosse da Eva Henger. Nella puntata di ieri, 12 febbraio 2018, di Striscia la notizia è stato consegnato il Tapiro d’oro a Francesco Monte, dopo le accuse ricevute da Eva Henger, secondo la quale avrebbe comprato e fumato marijuana su L’Isola dei Famosi.

Striscia la notizia consegna Tapiro d’oro a Francesco Monte.

Francesco Monte è stato intercettato da Valerio Staffelli a Milano mentre apparentemente stava andando a cena con l’ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Riguardo al caso di droga scoppiato all’Isola dei Famosi, Francesco Monte si è difeso ed ha dichiarato: “Dipende se la storia è vera…Ci sono i legali che stanno facendo il loro lavoro”. Poi, quando l’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli gli ha chiesto se abbia mai acquistato marijuana, l’ex naufrago Francesco Monte ha negato: “Certo che non l’ho comprata”. Ma quando gli viene richiesto di giurare, Francesco ha glissato: “Dai, basta”. Poi per quanto riguarda l’eventualità che altri concorrenti del reality quando faranno rientro in Italia potrebbero confermare la versione di Eva Henger, l’ex tronista ha dichiarato: “Sentiremo quello che hanno da dire”.

In conclusione, Valerio Staffelli gli ha chiesto: “Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l’Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia… E guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. È vero che era tutto organizzato?”. Francesco Monte ha replicato “No, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi”.

