Hairstyle Carnevale 2018: tra capelli colorati, cerchietti e parrucche, le idee per acconciature divertenti

Capelli e Hairstyle per Carnevale 2018: essere alla moda a Carnevale pur “travestendosi”: è possibile cambiando per un giorno acconciatura! Trecce, chignon, cotonature: nell’epoca di Youtube trovare video tutorial che vi guidino passo passo verso la realizzazione di look in stile “sposa cadavere”, ballerina, cigno nero, o vampira (solo per citare i più ricercati) è molto facile. Ma per chi non vuole inoltrarsi in sentieri tortuosi esistono delle opzioni assai più sbrigative e non meno d’effetto: pensiamo all’utilizzo di colorazioni per capelli di breve durata, cerchietti e parrucche.

Per una festa all’insegna dell’allegria, colorare i capelli con soluzioni temporanee è una tentazione!

Avere una chioma splendente di uno dei colori dell’arcobaleno è sempre stato, prima o poi, il sogno di ogni ragazza. Se volete optare allora per una chioma colorata secondo i dettami dell’Istituto Pantone il 2018 sarà l’anno del Ultra Violet: è ora di una capigliatura viola. Esistono anche degli spray da lavare via al primo shampoo. Sia che abbiate i capelli lunghi che corti, questa sfumatura sarà perfetta e perché no, potreste decidere di tenerla anche dopo Carnevale. Capelli biondi, rossi, bianchi per Carnevale, difficile scegliere soprattutto se non sapete ancora quale sarà il vostro travestimento e se non volete trasformare totalmente la vostra chioma. Passare dal biondo al nero o viceversa è impensabile, a meno che non decidiamo di fare un cambiamento radicale. Quindi per avere capelli biondi a Carnevale, l’ideale è indossare una parrucca, non ci sono altri rimedi se la vostra chioma è scura. Idem se volete passare ai capelli neri per la festa di Carnevale, potete provare uno shampoo colorante che vada via dopo qualche lavaggio, ma i vostri capelli diventeranno inevitabilmente più scuri per almeno un mesetto. Per i capelli rossi possiamo provare anche con qualche spray che va via dopo qualche lavaggio e possiamo avere dei buoni risultati sia sulle chiome scure che chiare, ad esempio possiamo provare queste tinte pensate apposta per Carnevale, ci sono diversi colori tra cui possiamo scegliere, da acquistare su Amazon.

Cerchietti e parrucche: soluzioni facili e veloci per un look trendy e divertente!

A volte, se decidiamo di puntare solo sul make-up, possiamo dare un tocco in più al nostro look di Carnevale con un cerchietto a tema. Ce ne sono tantissimi, super divertenti anche da H&M, di solito vengono messi in vendita a fine gennaio, a ridosso delle feste di Carnevale, ma anche da Accessorize potremmo trovare qualcuno o nei reparti costumi di catene come Auchan. Se invece vogliamo acquistarli comodamente online possiamo provare su Amazon o Aliexpress, ma anche Asos se cerchiamo qualcosa di particolarmente trendy. I cerchietti più in voga sono sicuramente quello da diavoletto, o da coniglietto, ma in grande voga anche quello da unicorno. Se invece preferite qualcosa più legato al tema “horror” allora via libera ai finti coltelli che sembrano passare da un lato all’altro della testa o quelli versione cappello da strega. Insomma, un piccolo accessorio che può fare la differenza nel nostro look di Carnevale e che possiamo riciclare anche come idea capelli per Halloween.

Se non siete pratiche con ferretti e piastre, infine, provate con le parrucche di Carnevale. Online se ne trovano diverse su siti specializzati che vendono esclusivamente materiale per questa festa e per i travestimenti.

