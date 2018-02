Francesca Cipriani, ospite delle serate eleganti ad Arcore e imputata nel procedimento Ruby ter, potrebbe tornare dall’Honduras per deporre in aula. La showgirl, Francesca Cipriani, è una delle naufraghe più in vista in questa edizione del reality “Isola dei Famosi 2018” condotto da Alessia Marcuzzi. Questa ultima settimana trascorsa sulle spiagge dell’Honduras per Francesca non è stata facile, ha ricevuto molte polemiche e anche critiche. Ed ora questa notizia piovutala addosso, del suo possibile coinvolgimento nel processo Ruby.

Francesca Cipriani dovrà testimoniare nel processo Ruby?

I pm di Milano Tiziana Siciliano e Luca Gaglio hanno dato parere negativo alla richiesta di processo abbreviato condizionato. L’istanza era stata presentata nei giorni scorsi al gup Maria Vicidomini in uno dei filoni del caso Ruby ter con al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nei confronti di Silvio Berlusconi. Il giudice si dovrà esprimere il prossimo 26 marzo, quando deciderà anche su un’eccezione di «nullità» e di invio degli atti a Monza e Treviso, presentata dal legale del leader di FI.

La ballerina Giovanna Rigato, presente anche lei alle serate e indagata in un altro fascicolo per tentata estorsione nei confronti di Berlusconi, ha richiesto l’abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena. Ma condizionandolo alle testimonianze della Cipriani. Nel caso l’istanza venisse accolta dal gup l’imputata potrebbe anche chiedere e ottenere l’abbreviato semplice, non condizionato a deposizioni così si arriverebbe in tempi rapidi alla prima sentenza Ruby ter.

In aula tuttavia i pm hanno detto no all'abbreviato condizionato, precisando che non si può chiedere la testimonianza in aula di una teste, anche se imputata in procedimento connesso e che si avvalerebbe della facoltà di non rispondere che è in Honduras, dove sta partecipando al reality Isola dei Famosi.

