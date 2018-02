Il daytime dell’Isola dei Famosi 201 del 13 febbraio 2018: la situazione sull’Isola Mejor. I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 si stanno preparando per una nuova diretta televisiva: stasera andrà in onda la quarta puntata del reality. Scopriamo cosa accade in queste ore sull’Isola con il nostro daytime. Sull’Isola Mejor c’è aria di confidenze. Filippo ammette che l’esperienza sull’Isola è terapeutica: qui ha tempo per riflettere sulla sua vita, per capire cosa vuole, cosa va bene e cosa no. Filippo pensa molto a Benedetta, la mamma di suo figlio e sua ex compagna. Nonostante i due non stiano più insieme, Filippo ha grandissimo rispetto per Benedetta, ed ammette che ella è la donne che più rispetta al mondo.

Cecilia Capriotti all’Isola dei Famosi non ha parole buone per nessuno. Stavolta il suo obiettivo è Filippo, accusato dalla Capriotti di essersi nascosto il riso nelle scarpe. Cecilia, inoltre, ha ribattuto che sull’Isola lavora solo lei, ma Alessia la zittisce, dicendo che solo negli ultimi giorni si è data da fare.

La situazione sull’Isola Peor: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018.

Sull’Isola Peor, i naufraghi si danno molto da fare. Amaurys Pérez e Giucas Casella recuperano della legna per alimentare il fuoco, mentre Alessia Mancini e Simone Barbato sono in cerca di cibo e si danno alla pesca. Stefano prova a prendere dei pesci, e ne pesca ben tre, mentre Alessia prende dei paguri. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA