Stefano De Martino non ha pienamente convinto i fan dell’Isola dei Famosi 2018 nella sua veste di inviato. L’inviato in Honduras, Stefano De Martino è al centro dell’attenzione dei fan dell’Isola dei Famosi 2018, ma in maniera non positiva. Per alcuni telespettatori l’inviato del reality non è in grado di svolgere il ruolo che gli è stato affidato. Come dimostrano le diverse liti scoppiate in fase di nomination.

Isola dei Famosi 2018: Stefano De Martino considerato di non essere all’altezza del suo ruolo di inviato.

Nello scoppio del caso “droga” delle scorse settimane, quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte, e durante l’ultima diretta quando gli animi si sono scaldati tra Franco Terlizzi, accusato da Francesca Cipriani di aver mentito riguardo al complotto alle sue spalle da parte di tanti altri concorrenti. Una situazione talmente tesa che anche Amaurys Perez è sbottato contro la Cipriani.

Ed è proprio in quelle situazioni che il ruolo di Stefano De Martino sarebbe dovuto essere importante. Per alcuni fan sui social, visto il timore che il tutto sfociasse in qualcosa di più pericoloso. Era inevitabile che quanto successo ricadesse sull’inviato, con il compito di impedire che tra i concorrenti si litighi in maniera eccessiva. Stefano De Martino intanto ha manifestato il proprio dispiacere per quanto successo a Francesco Monte. Durante la sua ultima intervista a Verissimo ha dichiarato di non voler commentare in merito a quanto accaduto, a causa dei facili fraintendimenti che potrebbero sollevare ulteriori critiche. Poi però ha rivelato che lo scandalo ha travolto l’intera produzione e non solo l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA