Romina Power ha pubblicato un nuovo post su Instagram che sembrerebbe proprio un messaggio d’amore per Al Bano. Romina Power, nota cantante italo americana, ex moglie di Al Bano, negli ultimi periodi è stata al centro dei gossip a causa delle presunta fine della relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso. La cantante aveva deciso di trascorrere qualche giorno con sua cugina per un ritiro spirituale, soprattutto per ritrovare se stessa e allontanarsi da tutto il clamore mediatico che nelle ultime settimane le sta girando attorno.

Romina Power una nuova dichiarazione d’amore per Albano?

Romina Power, tornata dal suo ritiro spirituale ha pubblicato sui social e lo fa in grande stile: con un messaggio che sembrerebbe una nuova provocazione nei confronti di Loredana Lecciso.

Romina Power attraverso Instagram avrebbe pubblicato prima un messaggio d’amore indirizzato a tutta l’umanità: “Che tutti gli esseri siano pieni di bontà e compassione l’uno per l’altro”, ma poi ha aggiunto altre parole che sembrano proprio una dichiarazione di amore per l’ex marito Al Bano: “Io scelgo l’amore”. Parole che hanno fatto sperare chi da sempre sogna il più celebre tra i ritorni di fiamma: quello tra Romina e Al Bano.

Al Bano e Romina erano una delle coppie più amate e la loro storia portata anche sul palcoscenico, ha appassionato e fatto sognare diverse generazioni. La fine della loro relazione è stata molto discussa dai fan, che ancora oggi non smettono di sognare che i due ex coniugi possano tornare insieme nella vita. Come avrà reagito Loredana Lecciso all’ennesima provocazione di Romina Power?

