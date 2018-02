Eventi San Valentino 2018, in mongolfiera in Friuli. Visitare mano nella mano i castelli emiliani o le ville lombarde, trascorrere la giornata volando in mongolfiera e sorvolare il Friuli: alcune idee per festeggiare San Valentino 2018.

Vivere l’emozione di rocche e manieri in Emilia-Romagna proprio in occasione di San Valentino.

Per la Festa degli Innamorati, rocche e manieri da fiaba, tra i Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli propongono eventi speciali perfetti per le coppie. Se dunque la destinazione scelta è l’Emilia o la Lunigiana per la settimana dal 10 al 18 febbraio, il circuito quest’anno innova il format – aggiungendo alle romantiche cene, opzioni lounge bar, centro massaggi, pernottamenti nelle suites delle torri – in alcuni casi triplicando o quadruplicando le opportunità di scelta della tipologia di evento proprio per soddisfare davvero tutti i gusti. Le destinazioni emiliane sono: la Rocca di Fontanellato (PR), il Castello Incantato al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), lo Chateau en Amour al Castello di Gropparello (PC), il Castello di Rivalta (14 febbraio) in provincia di Piacenza.

Una romantica passeggiata fuori porta per San Valentino tra ville e antichi castelli di Milano. O un volo in mongolfiera!

L’occasione del 14 febbraio è troppo ghiotta per lasciarsi sfuggire alcune delle serate più stuzzicanti del panorama meneghino: si potrebbe trascorrere San Valentino alla Villa Reale di Monza, una location unica e suggestiva, con la possibilità di visitare le spettacolari stanze della Villa. Oppure si potrebbe optare per il Castello di Pomerio Erba, una location unica ed esclusiva. Con un menù prelibato e la possibilità di pernottare in un’hotel 4 stelle superior adiacente alla struttura.

L’idea originale però potrebbe arrivare da Visitait.it – Sport & Adventure Booking che raddoppia il divertimento nei cieli del Friuli Venezia Giulia e, oltre ai tradizionali voli in mongolfiera, ha messo a punto una nuova avventura dedicata alle coppie: il volo panoramico in ultraleggero di lunga distanza con partenza dai Colli Orientali e destinazione a scelta tra il Lago di Garda e il Lago di Bled. In entrambi i casi sarà possibile prenotare anche la sosta pranzo a lume di candela in uno dei ristoranti del luogo. Durante il tour, sempre assistiti dal pilota, si ha inoltre la possibilità di fare un po’ di pratica con i controlli di volo.

