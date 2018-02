Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio 2018 – «Carnevale al Bar Vulcano» – Secondo le anticipazioni della soap opera napoletana Un posto al sole, sfidato e punto sul vivo da Arianna, Patrizio deve trovare un’idea geniale per la festa di Carnevale al Caffè Vulcano. Ovviamente lo aiuterà Vittorio, con la imprevedibile creatività che è una delle sue caratteristiche. Intanto Giovanna solleva dei dubbi sul possibile assassino di Salvo Prisco, mentre Franco è affrontato da Luisa. Nel frattempo, la festa di Carnevale al Vulcano diventa l’occasione per mettere a confronto Patrizio e Rossella, ma le cose non andranno come previsto.

Le nuovissime anticipazioni UPAS: tutte le trame delle puntate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio 2018 – «Come è morto Salvo?»

Secondo le anticipazioni della serie Un posto al sole, mentre Peppino dà una più che plausibile spiegazione alla propria presenza nel reparto in cui era ricoverato Salvo, veniamo a scoprire quali sono state le reali circostanze in cui è avvenuta la morte del ragazzo. Nonostante Diego le abbia con tutto il garbo possibile chiesto di stare lontana da lui, Rossella continua a fargli visita. Nel frattempo, pur crescendo la complicità con Anita, Vittorio è stravolto per il suo profondo coinvolgimento nella vicenda di Luca Grimaldi.

