Alessia Marcuzzi ha ricevuto il tapiro d’oro per il litigio con Eva Henger. Dopo il tapiro d’oro a Eva Henger e Francesco Monte anche, la conduttrice del reality l’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi lo ha ricevuto per la discussione avuta con la naufraga, Eva Henger dopo la sua eliminazione dal reality.

Striscia la notizia consegna Tapiro d’oro ad Alessia Marcuzzi.

Il programma satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, ha intercettato la conduttrice del reality show “Isola dei Famosi“e le hanno consegnato il premio “Tapiro d’Oro” per la discussione avuta con la ex pornostar, Eva Henger. Ricordiamo che la Henger aveva denunciato in diretta prima della sua eliminazione che il naufrago Francesco Monte avesse fatto uso di marijuana prima dell’inizio del reality.

Alessia Marcuzzi, all’inviato Valerio Staffelli ha cercato di dare la sua versione dei fatti riguardo a quanto è accaduto. La Marcuzzi ha dichiarato: “Non ho aggredito Eva, ho detto che secondo me ha sbagliato il momento in cui dirlo. A me ha dato fastidio che lo abbia detto dopo che Francesco Monte l’aveva nominata, non subito. Io sono una persona vera, non riesco a fingere. In vita mia non ho mai fumato nemmeno una sigaretta, sono contraria alle droghe”.

La Henger in diretta tv durante la seconda puntata del reality dei aveva dichiarato: “Francesco Monte va eliminato, ha portato la droga all’Isola dei Famosi”. Un caso dove la stessa produzione del reality ha fatto tutti gli accertamenti, ma di cui non sarebbero emerse prove inconfutabili, alla fine Francesco Monte ha abbandonato l’isola per potersi difendersi dalle accuse.

