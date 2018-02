Le anticipazioni della puntata di oggi, 14 febbraio 2018, di Detto Fatto. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, con una nuova puntata ricca di tutorial nel giorno della festa degli innamorati. Prima di scoprire quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, ricordiamo alcuni tutorial proposti nella puntata di ieri. Anche ieri Detto Fatto ha proposto alcuni tutorial sul San Valentino. Monica Micheli ci ha suggerito dei piatti da preparare alla nostra dolce metà nel giorno di San Valentino, mentre Titti e Flavia ci hanno dato tanti suggerimenti per imbandire una bellissima tavola di San Valentino con tovaglia rossa e petali di rosa.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 14 febbraio 2018: arte, tagli capelli, moda, make up, cucina.

La puntata di San Valentino di mercoledì 14 febbraio 2018 di Detto Fatto si aprirà con l’esperto d’arte Daniele Radini Tedeschi, che, in occasione della festa degli innamorati, non perderà l’occasione per parlare d’amore, partendo dalle coppie celebri del mondo dell’arte. Salvo Filetti tornerà a trasformare le sue ospiti con taglio e colore e per San Valentino proporrà un’acconciatura pensata appositamente per essere disfatta dal tocco dell’amato. Il sarto di abiti da uomo Matteo Mora avrà come ospite speciale del tutorial la sua fidanzata, che si farà creare uno smoking per la loro uscita serale. Spazio, poi, al make up di Paolo Guatelli, che realizzerà un trucco di San Valentino per l’attrice, molto apprezzata in Gomorra, Denise Capezza. In chiusura, Fabio Potenzano proporrà una ricetta a base di tonno e pomodorini secchi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

