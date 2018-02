Dopo il presunto incontro tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, interviene Ignazio Moser a dire la verità

Continua la querelle tra Cecilia, Monte e Moser. Molte le voci di crisi tra Cecilia e Ignazio che si sono susseguite in questi giorni. Dopo che Francesco Monte è stato intercettato da ‘Striscia la notizia‘ sotto casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sono circolate voci sulla possibile fine del rapporto fra la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser. L’ex naufrago è stato raggiunto da Valerio Staffelli che doveva consegnargli il Tapiro d’oro, e che gli ha domandato: “Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l’Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia… E guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. È vero che era tutto organizzato?”. L’ex tronista ha risposto deciso: “No, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi”.

Dopo il servizio di Striscia la Notizia, interviene Ignazio Moser a dire la verità!

Sulla stessa linea, Ignazio Moser. Dopo aver affermato di non sapere nulla di quanto accaduto sotto casa sua, Ignazio ha replicato a quelli che avevano supposto si sia trattato di una messinscena studiata per far guadagnare maggiore visibilità ai protagonisti della vicenda e ha scritto tra le sue Instagram stories: “Ciao a tutti, non sono abituato a scrivere questi post ma visti i vostri messaggi ci tengo a fare chiarezza. Sabato, durante le ‘Chicche di gossip’, passa un servizio in cui viene fatto intendere che ci sia maretta tra me e e Cecilia solo perché è andata da sola ad un evento di Gala a Sanremo.

Tutti voi sapevate da settimane che sarei andato a Sanremo solo l’otto febbraio perché avevo degli impegni lavorativi con la mia agenzia. Ieri sera, sotto casa nostra, mentre Cecilia portava fuori il cane, Striscia ha intercettato Francesco Monte per consegnargli un tapiro per vicende legate all’Isola. Ciò che voglio precisare è che nessuno di noi vi prende in giro. Non ci sono incontri segreti, cene o quant’altro. Non è mio uso e costume costruire teatrini e ridicoli gossip. Questa è la mia vita privata. Non so e nemmeno mi interessa sapere cosa ci facesse il signor Monte lì sotto e soprattutto perché con tante zone di Milano Striscia sia riuscito ad intercettarlo lì… Provate a chiederglielo. Ciò che è certo è che non era lì per incontrare la mia fidanzata o per andare a cena con lei. Quindi tranquilli, tutto sotto controllo!”

