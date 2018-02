Guida tv completa di stasera mercoledì 14 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il secondo episodio di Fabrizio De André – Principe Libero. La carriera di Fabrizio è ormai decollata, tante le collaborazioni con i maggiori poeti e artisti italiani. L’incontro con Dori Ghezzi lo porterà a confrontarsi con le proprie paure e ad abbracciare l’amore, in un senso nuovo di libertà, nella campagna in Gallura, dove nascerà la seconda figlia, Luvi. E dove, però, si consuma anche la negazione di tutte le libertà…

Su Rai 2 andrà in onda il film con Jennifer Lopez Prima o poi mi sposo. Mary Fiore organizza matrimoni. Un giorno incontra un affascinante medico e Mary ne rimane innamorata, ma c’è un problema: deve organizzare il suo matrimonio. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto.

Guida TV, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 14 febbraio 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Troy. Siamo a Sparta, nel 1193 a.C.. Una delegazione troiana, al seguito dei principi Ettore e Paride, stringe una tregua con il re Menelao, ma la tregua dura per un tempo brevissimo. Il giovane Paride e la bella Elena, moglie del bruto Menelao, si innamorano. Paride la porta con sé a Troia, ma Menelao, furibondo, si rivolge al fratello Agamennone per avere giustizia.

Su Canale 5 vedremo la partita di Champions League Real Madrid – Paris Saint Germain. Su Italia 1 andrà in onda il varietà Le Iene Show. La7 trasmetterà Bersaglio mobile.

