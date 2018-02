Craig Warwick si è ritirato dal reality Isola dei Famosi 2018. Nella diretta di ieri, martedi 13 febbraio 2018, dell’Isola dei Famosi 2018, condotto da Alessia Marcuzzi, è stato comunicato l’abbandono del naufrago: Craig Warwick. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi 2018: Craig Warwick ha abbandonato il reality.

Craig Warwick ha abbandonato il reality, l’Isola dei Famosi 2018, a causa di un incidente che gli ha provocato un problema al torace. La conduttrice, Alessia Marcuzzi, ha dichiarato durante la diretta: “Hai avuto un incidente durante la settimana con il barchino, il medico ha detto che hai bisogno di riposo assoluto e quindi dovrai abbandonare l’Isola“. Ha precisato, il sensitivo Warwick, “Due incidenti”, mostrando una fascia intorno al petto. Quale naufrago arriverà al suo posto?

Aida Nizar sarà la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi?

Secondo alcune indiscrizioni sui i social, al suo posto dovrebbe arrivare Aida Nizar. Aida è “famosa” in Spagna per aver partecipato al Grande Fratello vip spagnolo dove ha avuto numerosi litigi con Elettra Lamborghini. Sul profilo Instagram della madre di Aida è stata pubblicata una foto dove si vede il logo dell’Isola dei Famosi con la seguente scritta: “Pronta per andar a vincere”. Sui social, molti i commenti che ironizzano sul ritiro di Craig Warwick, come ad esempio: “#craigwarwick lascia #isola colpa di #FrancescaCipriani che gli è caduta addosso” oppure “Pare che sia #CraigWarwick ad abbandonare l’#isola… Il motivo è che si è ferito gravemente ad una gamba!!! A quanto pare il suo angelo custode non lo ha consigliato tanto bene”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

