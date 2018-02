Isola dei Famosi 2018: Francesco Monte invia un messaggio ad Alessia Marcuzzi. Francesco Monte non ha accettato di partecipare alla puntata del serale dell’Isola dei famosi 2018 andata in onda ieri, ma ha voluto registrare un video messaggio che Alessia Marcuzzi ha mostrato in studio. “Ciao Alessia, il video messaggio è per te. Non posso e non voglio essere lì perché d’accordo con i miei legali ho deciso di affrontare certe tematiche in un’altra sede che non può essere quella di uno studio televisivo”, ha esordito Monte nel suo messaggio.

“Sai quanto ci tenevo a quest’esperienza, era un viaggio per me stesso appena iniziato, stavo affrontando i miei fantasmi passati, da mia mamma, alle cose di quand’ero piccolino, all’ultimo rapporto con la mia ex ragazza”. Ma non tutta l’esperienza è stata negativa per Monte. “Quest’isola mi ha lasciato Paola. Paoletta ti guardo, ti sostengo, ti sono vicino, ti aspetto e ti mando un bacio speciale”, ha concluso l’ex tronista.

Francesco Monte tornerà in Honduras?

Dopo la visione del messaggio di Francesco Monte, Alessia Marcuzzi ha avuto un’idea: mandare Francesco nuovamente in Honduras, non come concorrente, ma per fare una sorpresa a Paola di Benedetto. “L’ho lanciata lì”, ha aggiunto la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2018. Cosa deciderà la produzione in merito?

Vista la partenza di Monte organizzata in tutta fretta è difficile che Francesco torni in Honduras nuovamente, almeno in questo momento. Un particolare però non è sfuggito ai telespettatori: quando Daniele Bossari ha rivelato in diretta a Paola che Francesco la sta aspettando in Italia, la ragazza ha accolto la notizia in maniera piuttosto freddina. Ha già archiviato l’ex naufrago? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

