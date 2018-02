La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Oggi andrà in onda una nuova puntata della famosa ed amata trasmissione di Rai 1 La prova del cuoco. Al timone della trasmissione troviamo la bella e simpatica conduttrice Antonella Clerici che in questo periodo sarà meno presente alla Prova del cuoco. Lunedì la trasmissione è stata condotta da Federico Quaranta, in quanto Antonella è stata impegnata a Sanremo: sabato sera è stata ospite del Festival targato Claudio Baglioni, e nei giorni successivi è rimasta nella città dei fiori per il nuovo programma Sanremo Young, di cui Antonella sarà conduttrice. Sanremo Young andrà in onda il venerdì, dunque tutti i venerdì vedremo condurre Federico.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di ieri, martedì 13 febbraio 2018.

Ieri 13 febbraio 2018, nel giorno di Carnevale, a La prova del cuoco Ivano Riccheboni ha preparato un dolce tipico di Carnevale, le bugie ripiene. Questi dolcetti sono ripieni di golosa marmellata o crema. Altra ricetta tipica del Carnevale è stata proposta da Ambra Romani che ha preparato le cicerchie: si tratta di dolcetti simili agli struffoli ma con il gusto di anice.

Daniele Persegani ha invece proposto la ricetta delle finte cozze. Si tratta di pastelle con un impasto preparato con burro, farina, albumi, formaggio e paprika dolce, ripieni di ricotta, formaggio cremoso, prosciutto cotto e salmone affumicato. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

