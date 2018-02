Per Loredana Lecciso passerà il San Valentino lontana da Al Bano. Da un mese che tra Loredana Lecciso e Al Bano si è parlato di una rottura della relazione, quando Romina Power ha ufficialmente dichiarato il suo affetto per l’ex marito. La Lecciso si è trasferita per le vacanze natalizie a Pavia, dal fratello e dalla sua famiglia. I due non hanno comunque mai ammesso ufficialmente la loro rottura, né tanto meno confermato di essere ancora felici innamorati. Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista a Radio Zeta. Scopriamo le dichiarazioni fatte da Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso: trascorrerà San Valentino senza Al Bano.

Durante l’intervista, Monica Leofreddi e Adriana Paratore hanno chiesto a Loredana come festeggerà la festa degli innamorati. La replica della Lecciso è stata: “Sono anomala. Non ho mai festeggiato San Valentino. Adesso mi dispiace, però ho sempre partecipato ai racconti delle amiche“.

Loredana Lecciso ha continuato nell’intervista a Radio Zeta, specificando di trovarsi attualmente lontana da Al Bano e dai figli in quanto si trovano in Australia. Alla domanda in merito al luogo dove trascorrerai San Valentino, la Lecciso ha risposto: “A Pavia insieme alla mia famiglia, ma sarò in contatto video con i miei figli che saranno con Albano in Australia“.

Con tale dichiarazione, la Lecciso, non ha spiegato che rapporto ci sia con Al Bano. Al Bano e Loredana sono uniti da 18 anni e hanno avuto due figli, Yasmine e Bido. Secondo il giornale, Gazzetta del Mezzogiorno, Loredana sarebbe andata a Cellino San Marco per capire se fra lei e Albano ci fosse ancora un futuro e soprattutto per chiarire eventuali desideri matrimoniali del cantante. Ma nell’intervista la Lecciso non ha confermato ciò.

