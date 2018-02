Nomination Isola dei Famosi 2018: i nominati di martedì 13 febbraio 2018

Nomination Isola dei Famosi 2018 di stasera. In onda stasera, posticipata di un giorno rispetto all’abituale messa in onda, la quarta puntata dell’Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi. Cecilia Capriotti viene eliminata. Simone Barbato e Alessia Mancini sono salvi. I naufraghi si cimentano con una nuova prova ricompensa con in palio un pollo arrosto. La prova però prevede il sacrificio di due naufraghi, Elena e Amaurys, che non possono mangiare.

Un eliminato e un concorrente che abbandona la gara: l’inaspettato all’Isola dei Famosi!

Il medium Craig che ha avuto due piccoli incidenti e si è così inclinato le costole: deve stare a riposo, non può dormire sulla sabbia e quindi è costretto a lasciare il gioco. Alessia e i compagni lo salutano calorosamente, prima che il concorrente abbandoni per sempre la Palapa. ll primo naufrago salvo e che quindi continua l’avventura sull’isola è Simone. Rimangono in nomination Cecilia che piange e si difende dalle accuse dei compagni e Alessia che riceve una lettera dal padre. Il naufrago eliminato è Cecilia Capriotti.

E’ il momento della prova che stabilirà il migliore ed il peggiore della settimana. Il peggiore nel corso della settimana non potrà godere di nessuna ricompensa ed inoltre non potrà scegliere nessuno della catena. Alessia Mancini perde la prova in apnea ed è la peggiore della settimana!

