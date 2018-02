Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi, mercoledi 14 febbraio 2018 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono over che verrà trasmessa.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 14 febbraio 2018.

La puntata comincia con la gag tra Domenico e Tina. Viene mostrato il filmato dell’incontro tra Gemma e Raffaele dopo l’ultima registrazione. Tra i due nasce un dibattito, la dama crede che il cavaliere sia influenzato da Tina, lui invece crede di essere stato sfruttato. Poi Gemma fa ingresso in studio prima che entri Raffaele, Tina Cipollari furibonda si rivolge a Gemma per quanto detto su di lei. Poi in studio fa ingresso anche Raffaele. Gemma decide dunque di interrompere la sua conoscenza e il cavaliere dichiara di non avere più interesse per lei.

Per Tina, Gemma è ancora innamorata di Giorgio. Gemma desidera che Raffaele lasci lo studio ma lui decide di restare. Gemma desidera ballare con Giorgio: Tina furiosa per questa cosa, e quindi il cavaliere fa ritorno al suo posto. Giorgio poi fa un regalo ad Anna ma questa cosa non piace a Gianni. Valter, che sta uscendo con Anna, afferma di non trovare nulla di male in questo regalo, anche se tra loro ci sono stati dei fraintendimenti. Anna dice che voleva vederlo ma gli incontri poi sono saltati per diversi motivi. Giorgio si accomoda al centro e parte l’esterna con Paola, scattano alcuni bacio. Giorgio in studio decide però di interrompere la conoscenza perché si è spenta la scintilla, ma i due ballano insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA