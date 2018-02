Uomini e Donne, Lorenzo ha scelto chi delle due ragazze corteggiare. Nella puntata del trono classico di Uomini e donne trasmessa lunedì 12 febbraio Lorenzo ha finalmente deciso chi tra le due ragazze, Sara e Nilufar corteggiare.

Durante la scorsa puntata la redazione aveva detto Lorenzo che doveva decidere a dichiararsi, e lui aveva risposto che aveva intenzione di farlo ma prima desiderava uscire con entrambe le ragazze. Si è partiti con l’esterna tra Lorenzo e Sara, lei è molto emozionata e confessa di aver un po’ di paura di restare delusa perché non si fida di lui. Poi viene trasmessa in onda l’esterna tra Lorenzo e Nilufar si trovano a tavola su una terrazza sul mare. Lui la invita a lasciarsi andare ed è convinto che sia quello che riesce a capirla meglio, Nilufar non crede di essere fredda ma ammette di stare bene con lui e tra i due scattano dei baci sulla guancia e poi lei si è seduta sulle sue gambe mentre lui ha continuato a darle dei bacetti e poi si sono abbracciati, Lorenzo sente che alla tronista gli batte il cuore.

Dunque, Lorenzo ha deciso di dichiararsi per Nilufar. Maria De Filippi ha rivelato, però, che inizialmente questo non era la sua idea perché era andato all’esterna con Sara convinto che fosse lei la tronista per cui dichiararsi e anche Nilufar rimane sorpresa. Lorenzo allora dice a Sara che ha provato belle emozioni con lei, ma crede che non sia ancora uscita del tutto dalla sua storia precedente con Nicola.

