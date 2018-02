Antonella Clerici ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi. La nota conduttrice del programma la Prova del Cuoco, ha rilasciato un’intervista dove racconta il suo desiderio di trasferirsi per vivere più vicino al suo amore. Scopriamo le dichiarazioni di Antonella Clerici fatte al settimanale Oggi.

L’intervista rilasciata da Antonella Clerici.

Antonella Clerici ha dichiarato nell’intervista: “Io e Vittorio stiamo valutando il progetto di vivere insieme, Vittorio si muove tra Milano, Genova e il Piemonte, io sto a Roma“. La conduttrice ha poi aggiunto: “Riusciamo a vederci soprattutto nei weekend ma, alla nostra età, non ha senso stare così lontani. Per riprogrammarmi, devo considerare molte variabili: il lavoro, gli impegni, la scuola della mia Maelle, le dinamiche della vita di coppia… Cambio vita sicuramente. Non so ancora quando, come e dove ma un cambiamento è nei miei progetti“.

Alla domanda “Un cambiamento che potrebbe già arrivare a settembre” la Clerici ha replicato: “Assolutamente sì, lì nei paraggi vivono anche mio padre e mia sorella. Secondo me tutto si deciderà entro giugno, con la scadenza del mio contratto“. Riguardo al suo rapporto lavorativo con la Rai e sui suo progetti professionali futuri, Antonella Clerici ha rivelato al settimanale Oggi: “Ho una mia idea, dedicarmi al prime time e a qualche seconda serata, recuperando il mio mestiere di giornalista e tralasciando la quotidianità di La prova del cuoco. Questo è il mio progetto con la Rai, bisogna poi vedere se la Rai vorrà avere un progetto con me. Ma ho tantissime offerte, con il mio agente Lucio Presta valuteremo tutto. Certo, io sto alla Rai come Totti alla Roma. Fedele nei secoli! Se l’azienda dovesse avere programmi diversi, si cercherà un compromesso. E se non sarà possibile, prenderemo in considerazione altre proposte e altre reti”.

