Beautiful tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2017 – «Lo scarceramento di Sheila!» – Siamo a un nuovo terzetto di puntate della soap opera californiana, anche questo denso di sorprese e avvincenti colpi di scena, che andiamo a scoprire insieme attraverso le anticipazioni di Beautiful! Secondo le quali Eric fa scarcerare Sheila e rientra a casa con lei. Ridge è furioso, nonostante sia ormai chiaro che la donna non sia l’attentatore ma solo la vittima di un malinteso.

Secondo le anticipazioni di Beautiful il designer dei Forrester, infatti, ricorda a suo padre quanto quella donna sia manipolatrice e lo mette in guardia dicendogli di non fidarsi della Carter che, continua a sottolineare di essere profondamente cambiata. Intanto Maya porta alla sorella i documenti corretti per l’adozione di Lizzy, che devono essere nuovamente firmati da Nicole. Ma, inopinatamente, scopre che la sorella non è più disposta a firmarli.

Sempre attraverso le anticipazioni di Beautiful, scopriamo che Rick confida a Zende che per rendere ufficiale l’adozione di Lizzy occorre la firma di Nicole. Ma Nicole nel frattempo sta spiegando a Maya che non se la sente di firmare i documenti e che ha bisogno di più tempo per riflettere. Julius consiglia a Nicole di non firmare, alla luce di quanto scoperto riguardo ad una possibile infertilità secondaria: questo inconveniente sembra un segno divino!

