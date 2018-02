Detto Fatto, le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Detto Fatto torna oggi, giovedì 15 febbraio 2018, con il secondo appuntamento in diretta per questa settimana, per dare la possibilità al pubblico da casa di interagire, attraverso i canali social ufficiali della trasmissione, con Caterina Balivo ed i suoi tutor. Dopo la puntata live di lunedì dedicata al Festival di Sanremo, Detto Fatto torna in diretta con tanti tutorial interessanti. Scopriamo alcune anticipazioni della puntata di oggi, 15 febbraio 2018.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 15 febbraio 2018: giardinaggio, moda sposa, cucina, tagli capelli.

A Detto Fatto Fabiano Oldani tornerà per scoprire quali sono i fiori giusti per questa stagione. Spazio, poi, alle spose di Pinella Passaro, che farà sognare tutte le donne con il suo trunk show. Il pasticciere Domenico Spadafora accontenterà la richiesta di un giovane ospite, che vorrebbe vedere realizzata una torta di Carnevale ispirata ai tre moschettieri. Lo speziale Luca Bonafini questa volta proporrà tre ricette a base di peperoncino: una per la casa, una per il corpo e una da gustare. Il “polpettaro” Dario Tornatore presenterà una polpetta ispirata alla ricetta londinese fish & chips. La puntata si concluderà con l’hair stylist Stefano Bonomi, con la missione di rendere i capelli della sua ospite più “pop rock” possibili. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

