Guida tv completa di giovedì 15 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda la fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica Don Matteo 11. Alice è uscita dal coma, e Sofia si scopre gelosa di Seba a tal punto da non riuscire a nascondere ciò che prova. Don Matteo, intanto, scopre una verità sul passato di Sofia di cui la ragazza è all’oscuro. Giovanni fa ritorno a Spoleto, e bacia Anna. Sarà di nuovo amore?

Su Rai 2 va in onda il film Pompei. Siamo nel 79 d.C. Un giovane schiavo celtico, Milo diventa invincibile nell’Arena ed è costretto ogni giorno a combattere. Milo è innamorato della bella Cassia, figlia di un ricco mercante, che però è stata promessa in sposa a un senatore romano. Un giorno si ha una terribile eruzione del Vesuvio, e Milo abbandona l’Arena con un unico pensieri: vuole salvare la vita a Cassia. Su Rai 3 vedremo Grazie dei Fiori, un programma che racconta la storia del Festival di Sanremo con protagonisti ed eventi che hanno fatto la storia di Sanremo.

La guida tv di questa sera, giovedì 15 febbraio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il programma Quinta Colonna. Su Canale 5 verrà trasmesso il film Io vi troverò. Bryan Mills è un agente segreto che cerca di riallacciare un rapporto con la figlia diciassettenne Kim ma la ragazza, insieme alla madre Lenore, ora vive nella lussuosa dimora dell’altolocato patrigno Stuart. Bryan farebbe qualsiasi cosa per la figlia, e quando Kim gli chiede aiuto per un viaggio a Parigi con l’amica Amanda, non sa dire di no. Permesso accordato a una condizione: la ragazza dovrà contattarlo ogni giorno. Arrivate in Francia le due giovani incontrano un affascinante parigino. Ignorano l’incubo che sta per spalancarsi davanti a loro.

Su Italia 1 vedremo il programma 90 Special. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA