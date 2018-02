Le ultime anticipazioni dell’Isola dei Famosi 2018, martedì 13 febbraio 2018 in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la quarta puntata del reality “Isola dei Famosi“, condotto da Alessia Marcuzzi. In studio con lei gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. In nomination ci sono Filippo Nardi, Franco Terlizzi e Amaurys Perez, chi verrà eliminato?

Isola dei Famosi 2018: Nardi, Terlizzi e Perez rischiano eliminazione?

Nella quinta puntata, dell’Isola dei Famosi uno dei tre naufraghi in nomination verrà eliminato. Sono finiti al televoto al termine della quarta puntata in diretta del reality, Filippo Nardi, Franco Terlizzi e Amaurys Perez. Nardi trascorrerà questa settimane sull’Isola del Mejor insieme a Marco Ferri (leader), Paola Di Benedetto, Elena Morali, Franco Terlizzi, Amaurys Perez e Bianca Atzei.

Le lettere di Filippo Nardi che hanno commosso il pubblico.

Filippo Nardi ha dichiarato: “Non mi aspettavo di essere nominato, non ci voglio pensare fino a martedì prossimo. Non vorrei essere il capro espiatorio di chi pensa le cose, ma non le dice”. In queste prime settimane l’ex gieffino ha raccontato molti momenti legati al suo passato. Ad esempio, a Rosa Perrotta ha svelato di avere dei rimpianti nei confronti del figlio Zack e poi ha confidato che ha passato non un bel periodo dal punto di vista finanziario. Poi ha raccontato ad altri compagni di avventura: “Voglio fare una cosa terapeutica, scrivere una lettera poi bruciarla o sotterrarla”.

Così, Nardi ha scritto alla sua ex moglie e madre di suo figlio: “Mi scuso per non essere stato il compagno che meritavi e per non esserci stato tanto mentre crescevi nostro figlio. Nostro figlio è fortunato ad averti come madre e io sono fortunato ad averti come amica”. Poi ha scritto una lettera al padre: “Dopo quarant’anni che te ne sei andato senza spiegazioni, sai che ti dico? Ti perdono. Ti perdono per tutte le volte che ti avrei voluto vicino ma non c’eri, ti perdono di non avermi fatto da guida e da modello durante la mia adolescenza…”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

