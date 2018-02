Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 15 febbraio 2018: l’euforia di Jonathan. Nuovi equilibri si prospettano per questa nuova settimana all’Isola dei Famosi 2018. Marco Ferri durante la puntata si è aggiudicato il titolo di Mejor, e con lui, sull’Isola dei privilegiati, ci sono Paola, Bianca, Amaurys, Filippo, Franco ed Elena. Sull’ Isola del Peor ci sono, invece, Alessia, Giucas, Gaspare, Jonathan, Rosa, Francesca e Simone. Sull’Isola Peor, Jonathan sembra felice di stare sull’isola svantaggiata. Ancora non aveva avuto modo di conoscere in maniera approfondita Gaspare e Giucas, e questa sarà l’occasione di costruire un bel rapporto anche con loro. Jonathan, infatti, si offre di fare compagnia a Gaspare mentre veglia il fuoco.

L’Isola terapia di Filippo sta per giungere al termine? Il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi, 15 febbraio 2018.

Gli animi dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 non sono del tutto sereni. Filippo pensa alla nomination ricevuta, dicendo che non si aspettava minimamente di essere nominato. Amaurys prende la nomination con filosofia, dicendo che mal che vada tornerà da sua moglie e dai suoi figli. Franco, invece, ha confessato di aspettarsi la nomination da parte di Marco, siccome lui stesso lo nominò durante la prima puntata. Filippo ha più volte dichiarato che per lui l’Isola dei Famosi è terapeutica. Qui ha tempo per pensare, per riflettere sulle cose importanti. Filippo ha iniziato a scrivere i suoi pensieri, ed ha scritto una lettera molto toccante alla sua ex compagna, madre di suo figlio. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

