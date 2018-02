Isola dei Famosi 2018, le ultime news sul caso droga scoppiato al reality. I due protagonisti di questo caso “droga” esploso nel reality “Isola dei Famosi” nelle scorse settimane sono Eva Henger e Francesco Monte. Nonostante i due abbiano fatto rientro in Italia, le polemiche sembrano non fermarsi, si sono susseguiti botta e risposta nelle varie trasmissioni, dove hanno raccontato la verità sulla vicenda dai loro rispettivi punti di vista. Francesco Monte non ha partecipato alla quarta puntata dell’Isola dei Famosi, ha lasciato però un video messaggio in cui ha spiegato le sue posizioni ed a sottolineate di essere “innocente”.

Le ultime dichiarazioni di Eva Henger sul caso droga al reality.

Eva Henger intervistata dal settimanale Chi, ha dichiarato: “Non sono assolutamente pentita di aver detto la verità, anzi rivendico la mia scelta. Era giusto dire la verità, se non lo avessi fatto sarei stata complice anch’io. A posteriori, dando ragione ad Alessia Marcuzzi, avrei agito in un altro modo.”

E poi la Henger ha aggiunto: “Avrei dovuto insistere con la produzione e costringere i responsabili a fare qualcosa, magari prendendo provvedimenti con Francesco che in ogni caso aveva infranto il regolamento introducendo droghe leggere all’interno del nostro gruppo. La modalità è stata sbagliata, lo ammetto.” Tale ammissione fatta dalla Henger trova d’accordo sia la conduttrice Alessia Marcuzzi che l’opinionista Mara Venier, che avevano contestato il modo in cui la Henger avesse mosso le accuse nei riguardi di Monte.

Per quanto riguarda il rapporto con Francesco Monte la Henger ha aggiunto: “A botta calda quando mi hanno chiamata bugiarda non ci ho visto più. Se Francesco ammettesse di aver sbagliato e mi chiedesse scusa sarei felice di far pace con lui. Se mi chiedesse scusa, lo inviterei a prendere un drink […] Lui ha rovinato tutto! E pensare che avevamo instaurato un buon rapporto. Abbiamo parlato molto durante il viaggio, della sua famiglia, di Cecilia, della sua sofferenza. Quando l’ho ripreso sulle canne è cambiato totalmente.” Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

