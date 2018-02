Tutte le novità degli smartphone Samsung S9 e S9+. Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi dispositivi top di gamma dell’azienda coreana, Galaxy S9 e S9+ che saranno mostrati ufficialmente il prossimo 25 febbraio 2018 al Mobile World Congress di Barcellona. La vera novità dei due dispotivi, Samsung Galaxy S9 e S9+, sarà la fotocamera posteriore, con un sensore da 12 megapixel e un obiettivo con apertura variabile tra f/2.4 e f/1.5, in grado di registrare video in super slow motion da 480 fps a 720p.

Samsung Galaxy S9 e S9+, le caratteristiche tecniche: ultime indiscrezioni.



Le ultime novità diffuse dicono che il nuovo Samsung galaxy S9 avrà un display da 5,8 pollici in super AMOLED con risoluzione QHD+ e un aspect ratio di 18:5: con tecnologia Infinity Display. poi dovrebbe avere 4 GB RAM e 64 gb di Memoria interna espandibili grazie alla microSD. Nella parte anteriore verrà posizionata una fotocamera di 8 megapixel con Auto Focus e uno scanner per il riconoscimento dell’iride, che consentirà di sbloccare in tutta sicurezza il dispositivo prima dell’utilizzo. Riguardo al processore, il Galaxy S9 per il mercato europeo avrà l’Exynos 9810, mentre negli USA Snapdragon 845. Un’importante novità riguarderà il caricabatterie in wireless. Dispone di una fotocamera 12 Megapixel f1.5/f2.4 e una fotocamera frontale 12 Megapixel. In particolare dovrebbe essere usato un nuovo sensore ISOCELL con tecnologia 3-stack FRS. Il sensore fast-read-out realizzato su tre layer, che consentirà di raggiungere una velocità di registrazione superiore.

Oltre al Samsung Galaxy S9, vi sarà la versione Galaxy S9+, che avrà una RAM maggiore di 6 GB e uno storage interno da 128 GB. La dimensione del display del nuovo dispositivo s9+ dovrebbe essere di 6,2 pollici. Il Galaxy s9+ avrà probabilmente due fotocamere presenti nella zona posteriore rispetto al modello fratello S9 che ne possiede soltanto una.

Entrambi i dispositivi saranno disponibili nei colori nero, grigio, blu e inoltre presente un nuovo colore inedito il lilla. Riguardo al prezzo non si ancora nulla, ma si suppone siano maggiori rispetto ai modelli precedenti. Il lancio sul mercato dei Galaxy s9 e S9+ è prevista per il 16 marzo 2018.

