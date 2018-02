Una vita, tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2017 – «Úrsula fa la spia!» – Siamo a un nuovo terzetto di puntate della soap opera madrilena, anche questo denso di diabolici intrighi, sconvolgenti sorprese e avvincenti colpi di scena, che andiamo a scoprire insieme attraverso le anticipazioni di Una vita – Acacias 38! Le quali ci raccontano che Úrsula si rifugia in casa di Cayetana con l’intento di capire cosa la donna ricordi riguardo alla conversazione su Teresa che le due hanno avuto quando la Dark Lady era ancora chiusa in convento.

Una vita, le anticipazioni del 15, 16 e 17 febbraio 2018 – «L’irruzione di Mauro!»

Intanto – sempre secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – Teresa Sierra, anche lei ospite del colonnello, tenta di ferire Julio. In strada si sente uno sparo, Mauro scorgendo da lontano, sul pavimento, la mantellina dell’insegnante sporca di sangue, irrompe nell’edificio dove si trova faccia a faccia con il capo dei rapinatori.

Una vita, tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2017 – «Teresa è salva, ma…»

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 mostrano che Úrsula, interrotta da Fabiana, non riesce ad ottenere ulteriori informazioni riguardo a cosa ricordi Cayetana. Teresa è sana e salva, ma Julio richiede un ostaggio da portar via nella fuga come garanzia. Il San Emeterio si propone come ostaggio. Celia fronteggia Cruz e viene malmenata da Julio. Ma prima di poter infierire oltre, Julio ascolta degli scampoli della discussione tra la Dicenta e Fabiana e va subito a controllare nell’appartamento vicino…

