Nelle sale cinematografiche il nuovo film di Gabriele Muccino, A casa tutti bene. Il nuovo lungometraggio “A casa tutti bene” del regista e sceneggiatore Gabriele Muccino, è nelle sale cinematografiche dal 14 febbraio 2018. Muccino, nel 2001 aveva diretto “L’ultimo bacio” e nel 2003 “Ricordati di me“. Poi si è trasferito negli Usa dove ha girato con l’attore Will Smith i film “La ricerca della felicità” (2006) e ‘Sette anime‘ (2008) e poi rientrato in Italia per dirigere “Baciami ancora” (2010), ‘Quello che so sull’amore‘ (2012) e ‘L’estate addosso‘ (2016). Il cast del film “A casa tutti bene” è composto da attori italiani molto bravi: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi.

“A casa tutti bene”: la trama.

La pellicola “A casa tutti bene“, narra la storia di una grande famiglia che si ritrovano per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei nonni in un’isola dell’Italia meridionale dove si sono trasferiti. Però, dopo i festeggiamento, la famiglia si ritrova costretta a trattenersi sull’isola più di quanto avessero previsto a causa di una mareggiata, che non permette ai traghetti di raggiungere la costa. Durante la permanenza, la convivenza si fa difficile e riemergono le vecchie questioni rimaste in sospeso tra i vari personaggi: i membri della famiglia dunque devono «fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine». Una bellissima frase quella recitata all’apertura dalla voce fuori campo di Stefano Accorsi: “Dicono che la famiglia sia il nostro punto di partenza, poi di fuga e alla fine diventi quello di ritorno“.

