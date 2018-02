Caterina Balivo, il look di oggi, 16 febbraio 2018, a Detto Fatto. Detto Fatto torna oggi, venerdì 16 febbraio 2018, con l’ultimo appuntamento per questa settimana. Caterina Balivo per la puntata odierna ha fatto il suo ingresso in studio con un grazioso outfit composto da un abitino corto con sfondo blu fantasia e da un paio di tronchetti scamosciati con alto tacco a spillo.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 16 febbraio 2018: arredo bagno, moda sposa, cucina, tagli capelli

A Detto Fatto oggi, venerdì 16 gfebbraio 2018, tornano gli architetti paesaggistici Manuel e Lorenzo, che oggi ci parlano dell’arredo del bagno. Chi non ama fare, dopo una giornata di lavoro, un bel bagno anti stress? L’ambiente, però, deve essere piacevole e rilassante, e quale ambiente è più piacevole del salotto della nonna, che evoca in noi dolci e preziosi ricordi? Manuel e Lorenzo riprendono le piante del salotto della nonna e le adattano al bagno, per renderlo accogliente e rilassante. Ilario Vinciguerra torna con le sue ottime ricette di pasta, ed oggi ci propone le linguine con crema di vongole.

Continua il viaggio attraverso le regioni alla scoperta delle particolarità del matrimonio all’italiana della stilista delle spose Alessandra Rinaudo, che oggi fa tappa in Emilia Romagna. Alessandra propone oggi tre abiti. Il primo è in micado, è lungo fino al ginocchio con gonna a ruota ed è impreziosito da un ricamo sul corpetto. Completano il look un paio di stivaletti. Il secondo abito è molto femminile e sensuale, realizzato in pizzo francese con una scollatura con pizzo intagliato, uno spacco e scarpa gioiello. Il terzo abito è principesco con spacco e corpino finemente ricamato. L’hair stylist Paolo Venuta regala un nuovo colore ed un nuovo taglio di capelli alla sua ospite. Paolo si ispira al taglio di Dakota Johnson ma non al colore, che è viola! Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

