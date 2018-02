Le Iene cercano di portare la pace fra Francesco Monte ed Eva Henger. Protagonisti indiscussi da alcune settimane per il caso “droga” scoppiato nel reality “Isola dei Famosi” sono Eva Henger e Francesco Monte. Nonostante i due abbiano fatto rientro in Italia, le polemiche sembrano che non si siano fermate. Nella puntata di mercoledì, 14 febbraio 2018 su Italia 1, le Iene hanno provato a mettere pace fra i due.

Ci saranno riusciti le Iene a portare la pace tra Eva Henger e Francesco Monte?

Le iene Corti e Onnis, hanno raggiunto i due ex naufraghi chiedendo a tutti e due di far pace con l’altro. Sia Francesco Monte che Eva Henger si sono mostrati inclini al perdono e a mettere fine alla storia. Francesco Monte ha dichiarato che il procedimento legale continuerà ad andare avanti: «Metterci una pietra sopra? Non sono io a dover decidere questo, ormai il danno è stato perpetrato nei miei confronti. Normale che mi piacerebbe fare pace. Pace fatta? Vedremo se la cosa sarà fattibile». A Monte Le Iene hanno regalato una maglia con la faccia di Eva. La stessa domanda è stata rivolta all’ex pornodiva che ha risposto che se Monte chiede scusa la pace può esserci.

Le due Iene, poi fanno una telefonata in diretta e le parole di Monte sono chiarissime: «Non voglio dire nulla ad Eva, sinceramente. Personalmente con Eva non ho mai avuto nessun tipo di problema. Le situazioni sono andate in questa maniera e va bene così. Anche io voglio la pace».

