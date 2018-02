Uomini e Donne, anticipazioni e ultime news. Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, che ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, avrebbe ricevuto l’offerta della redazione del programma Uomini e Donne di diventare il nuovo tronista. Scopriamo cosa ha risposto il piccolo di casa Rodriguez.

Jeremias Rodriguez sarà il nuovo tronista del trono classico di Uomini e Donne?

Jeremias Rodriguez, ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo Tv’ dove ha dichiarato: “Mi hanno offerto un posto sul trono quando sono uscito dal Grande Fratello Vip. In quel momento, ovviamente, d’istinto ho detto di no, ma chissà…Mai dire mai. Anche perché ogni volta che dico la parola mai, dopo poco tempo mi smentisco…“.

Inizialmente, Jeremias aveva rifiutato la proposta di Maria De Filippi, per il riavvicinamento con la sua ex fidanzata Sara Battisti, subito dopo la fine del reality show di Canale 5, Grande Fratello Vip. Poi però le cose con Sara non sono andate bene, per questo motivo Jeremias non si preclude questa occasione di diventare il prossimo tronista del programma Uomini e Donne.

Altre indiscrezioni diffuese vociferavano di un flirt tra lui e Aida Yespica, nato all’interno della Casa più spiata d’Italia ma le ultime dichiarazioni di Jeremias lo smentiscono. Dunque Jeremias è libero e quale migliore occasione per trovare la sua anima gemella se non quella di sedersi trono rosso di Uomini e Donne? Troveremo dunque Jeremias al trono classico di Uomini e donne alla prossima edizione che inizierà a settembre? Non ci resta che attendere ulteriori novità e indiscrezioni a riguardo.

