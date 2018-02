Tutte le novità sui cambiamenti nella strategia di sviluppo software di Apple. Il prossimo aggiornamento Apple iOS 12 sarà basato sulle prestazioni, sull’affidabilità e stabilità. iOS 12, probabilmente sarà disponibile in contemporanea con i nuovi modelli di iPhone X. L’apple ha anche cambiato strategia per lo sviluppo dei software, le nuove funzionalità saranno sviluppate nell’arco di due anni e non più annuale. Ciò per abbassare le probabilità di bug ed errori. Dunque, solo quando una nuova funzione sarà perfetta per gli sviluppatori sarà rilasciata. Avranno a disposizione due anni per migliorare la qualità e la stabilità del sistema operativo mobile. Tale cambiamento strategia è stato anticipato dal sito Bloomberg. Scopriamo insieme tutte le novità previste nel nuovo aggiornamento Apple.

Le principali novità di iOS 12.

Le novità presenti su iOS 12. saranno poche ma importanti. Tra queste dovrebbe esserci l’app Casa che permetterà di gestire i dispositivi per la smart home. Poi per i genitori verrà integrato un nuovo controllo parentale che renderà disponibili i tempi di utilizzo dei dispositivi da parte dei bambini. Un’altra novità riguarda le Animoji, ovvero le emoticon a realtà aumentata che debutteranno sugli iPad e potrebbero essere usate anche con FaceTime (l’applicazione che permette di videochiamare). Sempre, per quanto concerne la realtà aumentata, verrà implementato il multiplayer online nei giochi sviluppati con ARKit. Inoltre verranno aggiunte nuove opzioni in merito alla funzionalità “Non Disturbare” in modo da poter gestire al meglio le chiamate che si intendono rifiutare. Non si sa ancora con certezza quando verrà rilasciato l’aggiornamento iOS 12, ma sicuramente non prima dell’autunno 2018 periodo in cui verranno presentati i nuovi dispositivi Apple.

