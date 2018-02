C’è posta per te, ospiti e anticipazioni della quinta puntata. Sabato 17 Febbraio su Canale 5 in prima serata andrà in onda, la quinta puntata del programma C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi. Anche in questa puntata saranno raccontate nuove storie e nuove emozioni. Tra i momenti più seguiti del programma, ci sono le sorprese fatte dai personaggi famosi alle persone che partecipano allo people show, di cui sono gli idoli.



C’è posta per te, anticipazioni puntata di stasera sabato 17 febbraio 2018.

Tra gli ospiti della quinta puntata della ventunesima edizione del programma C’è posta per te ci saranno Ermal Meta e Fabrizio Moro, i vincitori del 68esimo Festival di Sanremo. Nonostante le polemiche nate intorno al loro singolo presentato alla kermesse della canzone italiana “Non mi avete fatto niente” Ermal e Fabrizio sono riusciti a vincere e saranno insieme per la prima volta a C’è posta per te per essere il regalo speciale di una storia emozionante della serata.

Tra gli ospiti della serata ci sarà Marco Bocci insieme con la moglie Laura Chiatti. Bocci è protagonista delle serie televisive “Squadra Antimafia” e di “Solo“. In compagnia della sua bellissima moglie, saranno la sorpresa speciale di un’ospite che riceverà l’invito di Maria De Filippi in studio. La coppia, sicuramente rappresenterà l’amore e la famiglia, proprio come hanno fatto nella prima puntata Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi.

