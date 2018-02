Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano la loro scelta d’amore in un’intervista. Continua la relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in occasione di San Valentino hanno rilasciato un’intervista per il settimanale Chi. Dove la Rodriguez ha dichiarato: “Da quando sono uscita dalla Casa sono sempre più convinta della mia scelta”.

Le dichiarazioni di Cecilia e Ignazio al settimanale Chi.

Un San Valentino pieno di amore per la Rodriguez e Moser. Soprattutto di cambiamento per Cecilia che è riuscita a buttarsi alle spalle la storia con Francesco Monte e scegliere Moser, lei stessa lo ha dichiarato durante l’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Sono convinta che nella vita si possa cambiare. Per fortuna ho avuto la possibilità di fare quest’esperienza, perché fuori sei sempre molto distratta. Lì, invece, ho avuto modo di pensare e ho capito che c’erano cose che non andavano bene. Ho capito che la vita è una e allora perché accettare situazioni che non mi piacciono, sapendo che dopo sarà anche peggio? Se non ci fosse stato Ignazio, avrei chiuso lo stesso, perchè quando ero nella Casa non mi mancava il mio fidanzato.”

A fine anno 2017 per un anello comparso al dito di Cecilia, si era parlato di possibili nozze, ma poi è venuto fuori che si trattava di un regalo della sorella Belen. Ignazio Moser invece le aveva regalato un bracciale, a proposito del quale Moser ha dichiarato: “Il bracciale è il segno di un legame, per l’anello è presto anche per lei. Ma posso dire che c’è un sentimento profondo. Le mie storie non sono mai state così passionali; i miei amici mi prendono in giro perché non ho mai esternato così i miei sentimenti, nessuna mi aveva coinvolto come lei. Quando sono con Cecilia sono me stesso.” Cecilia, subito ha replicato: Cecilia, che aggiunge: “Ignazio ha quello che cerco da sempre: la gioia di vivere, non è mai di cattivo umore, in tre mesi io ho avuto giorni no, lui mai, è solare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA