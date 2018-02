Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 17 febbraio 2018: il duro confronto tra Rosa e Alessia. Sull’isola del Peor Alessia Mancini e Rosa Perrotta, non c’è molta simpatia. Infatti, le due, hanno avuto un’accesa discussione, arrivando addirittura ad un confronto con l’utilizzo di toni molto duri. Rosa Perrotta ha dichiarato: “Quello che fai tu è sempre meglio di quello che fanno gli altri. Provi sempre ad imporre la tua superiorità”. Alessia invece nel confessionale ha detto: “Lei ce l’ha con me dal primo giorno dell’Isola dei Famosi 2018 ma non capisco perché: non c’è stato nessun evento scatenante”.

Il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi, 17 febbraio 2018.

Per i naufraghi che si trovano sull’Isola del Mejor è arrivato il momento della ricompensa. Per Marco, il migliore della settimana sono arrivati 5 piatti a disposizione, da tenere tutti o dividere con i peggiori. In accordo col gruppo, non ha avuto dubbi: ha tenuto 3 ricompense e ne ha lasciate 2 agli altri. Amaurys, intanto, è crollato emotivamente e Marco gli ha domandato come mai abbia perso un po’ di motivazioni. Lui ha ammesso di sentire la mancanza della moglie e dei figli.

Un altro naufrago sarà eliminato e dovrà lasciare il reality show, nella puntata di martedì 20 febbraio. In nomination ci sono Amaurys Perez, Filippo Nardi e Franco Terlizzi. Secondo i sondaggi che stanno circolando in rete, maggiormente a rischio eliminazione è Franco Terlizzi, il concorrente proveniente da Saranno Isolani, con il 53% dei voti. Poi a seguire ci sarebbe Filippo con il 34% e poi Amaurys con il 13%. Tra i naufraghi più apprezzati dai fan, invece, ci sarebbero Francesca Cipriani e Alessia Mancini. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

