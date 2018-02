Frange, ancora lob e pixie cut, shag e messy hair: i look ormai evergreen che domineranno il 2018, a partire dalle frangette! Da tingere nei colori di tendenza caldi del Cayenna spice o del cioccolato, senza dimenticare il biondo platino. E per le più avanguardiste l’haircut da copiare dalla sfilata di Jeremy Scott della NY Fashion Week 2018: caschetti con frangia rosa, viola gialli, verdi, azzurri nelle loro sfumature più fluo.

Moda capelli primavera estate 2018: la frangia, un evergreen, lunga o corta che sia!

La parola d’ordine è ancora: frangia! Superata la prova del passare della caducità dovuta alla natura delle mode, è un haircut divenuto evergreen. Si possono copiare gli “angeli” di Victoria’s Secret Romee Strijd, Taylor Hill ed Elsa Hosk che già a dicembre optavano per un taglio scalato lungo con frangia, oppure Emma Watson, Emma Roberts, Alison Sudol che si sono fatte immortalare sul tappeto rosso dei Critics’ Choiche Awards con baby frange.

Per chi vuole osare un haircut ed una colorazione folle: il caschetto fluo visto da Jeremy Scott alla NY Fashion Week 2018!

Un caleidoscopio dei colori neon salito sulla passerella di Jeremy Scott Autunno/Inverno 2018-19 a New York potrebbe ispirare le più coraggiose. Questo flusso di colori netti e ipnotizzanti ha preso vita grazie alle parrucche indossate dalle modelle, ma nulla vieta alle avanguardiste di poter ricreare sui propri capelli questi hairstyle: caschetti con frangia rosa, viola gialli, verdi, azzurri nelle loro sfumature più fluo. Il tutto by Eugene Souleiman (con ghd e Wella).

Gigi Hadid, Stella Maxwell, Grace Elizabeth hanno portato in passerella gli Anni Ottanta, la fantascienza, il kitsch e la bellezza di una Scarlett Johansson (Charlotte) in Lost in Translation e di una Natalie Portman (Alice) in Closer.

