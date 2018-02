Uomini e Donne, le ultime news su Tina Cipollari e Gemma Galgani. Novità in arrivo, sul trono di Uomini e Donne, la produzione del programma ha deciso di promuovere a tronista uno storico volto del dating show. Potrebbe trattarsi di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, a diventare la nuova tronista?

Tina Cipollari sarà la nuova tronista?



Tina Cipollari, ha chiuso definitivamente il suo matrimonio con il marito Chicco Nalli conosciuto più di 15 anni fa proprio nel programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. La vamp ha dichiarato durante una puntata del trono over di essere ritornata single e di essere di nuovo “disponibile”.

Durante la puntata del trono classico che si è registrata giovedì 15 febbraio 2018, la conduttrice Maria De Filippi ha dichiarato che si sono aperti i casting per corteggiare Tina Cipollari. Chiunque fosse interessato a conoscere Tina potrà iscriversi infatti regolarmente sul sito del programma e specificare nel documento di iscrizione di voler corteggiare proprio la Cipollari. La padrona di casa ha anche ironizzato sulla questione che avrebbe fatto arrivare in trasmissione tutti quelli che faranno richiesta per corteggiarla, senza fare alcuna selezione nel casting. Tina Cipollari sarà la nuova tronista e ritroverà la sua nuova anima gemella a Uomini e Donne?

Tina Cipollari affiacherà Gemma Galgani sul trono over?

Se Tina Cipollari diventerà la nuova dama del Trono Over come reagirà Gemma Galgani? Tra le due donne, come ben noto, non c’è molta simpatia, molte sono state le discussioni che sono sfociate quasi a diventare una rissa. Le due hanno ricevuto molte critiche per il loro atteggiamento, anche Maurizio Costanzo, è intervenuto nella sua rubrica settimanale di “Nuovo Tv” accusandole di essere troppo dure e di darsi una calmata. La gelosie è nata da parte di Gemma per lo speciale rapporto di Tina con Giorgio.

